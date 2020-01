Gemma Galgani ha ricevuto una bellissima dedica d'amore sui social: ecco chi è stato il mittente di questo messaggio dolcissimo

Gemma Galgani è senza dubbio una delle dame più longeve del Trono Over di Uomini e Donne. Nelle ultime settimane, tuttavia, si è parlato parecchio di un suo possibile allontanamento dalla popolare trasmissione mariana, anche se per ora non si hanno ancora certezze sulla questione. Con le sue sempre tormentate storie d’amore, la Dama torinese ha saputo appassionare milioni di telespettatori, che oltre a seguirla in tv sono anche suoi affezionati follower sui social network. All’interno del parterre di Canale 5, ad ogni modo, la donna ha certamente trovato delle figure di riferimento molto importanti, con le quali ha instaurato uno splendido rapporto di amicizia.





Non stiamo però parlando di amicizie maschili, bensì di Ida Platano, che fino a poco tempo fa ha sofferto anche lei per l’ex Riccardo Guarnieri.

Proprio nel giorno del compleanno di Gemma, la parrucchiera bresciana ha dunque voluto farle un regalo davvero bello, che ha emozionato non poco anche i propri seguaci della Dama.

Gemma Galgani

Ormai grandi amiche da circa due anni, Gemma Galgani e Ida Platano hanno spesso condiviso sia gioie che dolori. Quando possono, inoltre, trovano anche il tempo di vedersi al di fuori degli studi di Uomini e Donne. Ecco così che Ida, direttamente sul suo profilo Instagram, ha ringraziato l’amica per esserle stata vicina nei momenti più difficili. Pubblicando uno scatto di qualche tempo fa, la Platano ha in questo modo ricordato quanto sia indispensabile la presenza di Gemma nella sua vita.