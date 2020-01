Laura Chiatti ha rifatto il proprio seno? E' stata la stessa attrice a chiarire i dubbi dei fan in merito alla questione rispondendo alle domande.

Sui social Laura Chiatti ha postato una foto che mette in mostra le sue curve sinuose e il suo generoso décolleté. In tanti però non hanno potuto fare a meno di notare un particolare per cui la stessa attrice ha fornito spiegazioni.

Laura Chiatti: il seno

Un abito vertiginoso ha messo in mostra il seno prorompente di Laura Chiatti e in molti non hanno potuto fare a meno di notare che le curve dell’attrice sarebbero sembrate “esagerate” rispetto al passato. Anche la collega Eva Riccobono ha fatto un apprezzamento sul seno di Laura Chiatti, e l’attrice ha tolto ogni dubbio rispondendo: “I soldi meglio spesi”. Insomma, sembra chiaro che l’attrice avrebbe fatto qualche ritocchino per aumentare la propria taglia.

In passato Laura Chiatti non ha nascosto che a causa dello stress e degli impegni lavorativi la sua forma fisica ne avrebbe risentito, e che si sarebbe sentita “prosciugata” dopo il tran tran dovuto ai numerosi impegni.

Forse proprio per questo motivo l’attrice avrebbe acconsentito a un piccolo ritocco con la chirurgia plastica, così da rendere le sue forme più generose e sensuali. Di recente l’attrice ha mostrato ai fan su Instagram anche una sua foto in cui era senza reggiseno, segno che andrebbe decisamente fiera della sua forma fisica attuale. Come sempre al fianco dell’attrice è presente suo marito, l’attore Marco Bocci, padre dei suoi due figli: Enea, nato nel 2015, e Pablo, nato nel 2016.