Look appariscenti, abiti griffati e l'amore per la musica: Boss Doms è un chitarrista, produttore, e amico storico di Achille Lauro.

Boss Doms, pseudonimo di Edoardo Mannozzi, è un chitarrista, produttore e amico storico di Achille Lauro: sul palco sempre al fianco del cantante, Doms è immediatamente riconoscibile grazie ai suoi look a dir poco eclettici.

Boss Doms, chi è

Classe 1988 e originario di Roma, Edoardo Mannozzi in arte Boss Doms è un chitarrista ma nel tempo è diventato anche un produttore discografico. Da sempre al fianco di Achille Lauro i due sarebbero cresciuti assieme, e durante i tour e i concerti Doms è immediatamente riconoscibile perché, come il cantante, ama i look glam e appariscenti.





Più volte i due si sono scambiati un bacio sulle labbra durante le loro performance, fatto che ha generato non poche chiacchiere su una possibile liaison tra i due musicisti. Doms in realtà ha una compagna, Valentina Pegorer, madre di sua figlia Mina.

I due si sono conosciuti durante la loro partecipazione a Pechino Express e da allora sono inseparabili. Mina è nata il 25 gennaio 2019 e per l’occasione Boss Doms si presentò a Sanremo con un ciuccio in bocca.

Su Instagram sia lui sia Achille Lauro sono seguiti dai fan non solo per la musica, ma anche come icone di stile: Doms ama indossare abiti glam, make up appariscenti e, durante l’esibizione a Sanremo 2020, ha sfoggiato una folta chioma blu. Anche Achille Lauro non è da meno: del suo look per il Festival di Sanremo 2020 si è parlato per giorni, ed è probabile che si tratti di uno degli outfit che resteranno nella storia del programma.