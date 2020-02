Arisa potrebbe presto tornare in televisione: la vedremo a Ballando con le Stelle oppure all'Isola dei Famosi? Tutte le novità sulla cantante

Arisa pare essere in procinto di tornare presto in televisione. Dopo le performance a Il Cantante Mascherato nelle vesti del barboncino, la cantante sicula è contesa da due importanti show televisivi. Nei prossimi mesi, dunque, Rosalba Pippa potrebbe approdare a Ballando con le Stelle oppure all’Isola dei Famosi.

L’invito nel programma Rai è arrivato in diretta tv, dopo che Arisa ha smesso i panni del barboncino. La 37enne è stata infatti richiesta personalmente da Milly Carlucci nella sua trasmissione sul ballo. Su due piedi, la diretta interessata ha preferito non rispondere, anche se pare che ora stia valutando la proposta. Al suo indirizzo sarebbe tuttavia arrivata anche un’altra offerta molto allettante, ossia quella di diventare naufraga della nuova Isola condotta da Ilary Blasi.

Arisa contesa tra i programmi

Come riportato da diversi settimanali di gossip, gli autori dell’Isola dei Famosi 2020 sarebbero in fibrillazione per avere Arisa nel cast.

Pare difatti che all’artista sia già stata offerta un’ingente somma di denaro difficile da rifiutare. Al momento Rosalba sta dunque valutando i due allettanti inviti. Da una parte Rai Uno e dall’altra Canale 5, quale sarà la sua decisione? Non è del resto escluso che Arisa decida di rifiutare entrambi i progetti, per concentrarsi solo sulla musica.





La donna può del resto contare sull’aiuto prezioso del nuovo fidanzato. Con lui, di cui non sappiamo ancora il nome, Arisa ha iniziato una relazione qualche mese fa, come rivelato anche nella sua intervista concessa recentemente a Caterina Balivo a Vieni da me.