Il marito Boss Doms è da alcuni giorni sulle prime pagine dei giornali, ma chi è Valentina Pegorer? La moglie del chitarrista di Achille Lauro.

In questi ultimi giorni suo marito Boss Doms ha fatti il giro del web per il bacio dato in eurovisione ad Achille Lauro sul palco del Festival di Sanremo, ma in pochi sanno chi è e cosa ha fatto nella vita Valentina Pegorer: la moglie del chitarrista del trapper romano. Esattamente come Boss Doms, anche la Pegorer infatti ha partecipato ad un’edizione del reality show di Rai 2 Pechino Express nel lontano 2017, quando ancora erano lontane le polemiche sulle esibizioni sopra le righe del marito.



Chi è Valentina Pegorer

Nata a Milano nel 1990 Valentina Pegorer inizia precocemente la propria carriera nel mondo dello spettacolo, impersonando ad otto anni la protagonista di uno spot televisivo dell’ovetto Kinder. In seguito diventa uno dei volti di punta di Radio Deejay con il programma Occupy Deejay, per poi partecipare alla sesta edizione di Pechino Express in coppia con la conduttrice radiofonica Ema Stokholma.

In quell’edizione le due clubbers (questo il nome della squadra) si aggiudicarono la competizione, giungendo in prima posizione seguite dalla coppia formata da Antonella Elia e Jill Cooper e da quella di Achille Lauro e Boss Doms.

Fu proprio in quelle circostanze che la Pegorer e il chitarrista si conobbero ed iniziarono a frequentarsi, dando inizio ad una relazione che dura ancora oggi e che dalla quale è nata la loro figlia Mina, di un anno.

In merito all’ormai celebre bacio del marito ad Achille Lauro, la conduttrice non si è scomposta più di tanto affermando: “Gli schemi sono solo nelle menti di chi se li prefissa, siate sinceri con voi stessi e ascoltate la vostra natura”.