Adriana Volpe è senza dubbio una delle conduttrici più apprezzate della tv italiana: ma come è cambiata nel corso degli anni?

Adriana Volpe è sicuramente uno dei volti più amati della televisione italiana. Oggi la vediamo come protagonista della Casa del Grande Fratello Vip 4, tuttavia fino a qualche anno fa era leggermente diversa. Forse non tutti la ricordano agli inizi della sua carriera… Ecco dunque alcune foto che ne mostrano la trasformazione nel corso del tempo.

Adriana Volpe, vera leonessa

Conduttrice televisiva, attrice ed ex modella, Adriana Volpe non le manda certo a dire. Nell’ultima puntata del Gf Vip, per esempio, ha risposto per le rime a una esternazione di Serena Enardu, appena eliminata dal gioco. Le polemiche tra le due donne hanno avuto inizio durante una cena, quando Adriana ha servito un salmone intero ad Andrea Denver che non lo aveva chiesto, riservandone solo metà per l’ex tronista. Quest’ultima, in confidenza con Antonella Elia, ha dunque criticato il comportamento della conduttrice, lasciandosi scappare un epiteto che ha letteralmente mandato su tutte le furie la Volpe.

Come non ricordare poi lo storico litigio tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli in nella trasmissione “I Fatti Vostri” di Rai Due? Il tutto era cominciato con una serie di dichiarazioni di Magalli in merito alla professionalità delle donne in televisione. Alcune di esse, rivolte chiaramente alla sua co-conduttrice, parlavano di presentatrici “non tanto brave ma un po’ raccomandate”. La Volpe si era così sentita “violentata” dalle amare parole del giornalista, tanto da temere di dover giustificare a sua figlia il suo lavoro in Rai. La loro diatriba si elevò poi con toni sempre più aspri nel corso di un dibattito social. Dopo lunghe bagarre, sfociate in una querela, la loro lite è ormai diventata un episodio cult della tv nostrana.