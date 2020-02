Aurora Ramazzotti dal dentista, i fan: “Risparmiacelo”

Pioggia di commenti su Aurora Ramazzotti: i fan non hanno apprezzato la foto della sua ultima visita dal dentista.

Aurora Ramazzotti condivide molto della sua vita privata attraverso i social, e ovviamente non ha mancato di raccontare ai fan anche la sua ultima visita dal dentista. Tra i follower però c’è chi non ha apprezzato…

Aurora Ramazzotti dal dentista: polemica

Tanti tra i vip adorano raccontare attraverso i social i momenti del loro privato, dalle cene in famiglia ai momenti romantici. Aurora Ramazzotti non è da meno e, con uno scatto ironico, ha immortalato anche la sua ultima seduta dal dentista. Lo scatto è piaciuto a molti dei suoi fan, ma c’è anche chi le ha fatto notare che avrebbe potuto risparmiarselo: “Il ginecologo risparmiacelo”, ha scherzato qualcuno, e Aurora Ramazzotti ha colto l’occasione per fare un po’ d’ironia: “No uffa, pensavo proprio di fare una diretta!”

La giovane figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha deciso di seguire le orme della madre tuffandosi a capofitto nel mondo dello spettacolo e in molti, grazie al suo temperamento solare e vulcanico, la seguono sui social.

Aurora Ramazzotti è felicemente fidanzata con Goffredo Cerza, suo primo amore, e attualmente fa la spola tra Milano e Londra pur di stargli accanto. La giovane conduttrice ha ottimi rapporti anche con mamma Michelle e suo padre Eros Ramazzotti, spesso protagonisti dei suoi scatti sui social. Aurora è la maggiore di cinque fratelli: Sole e Celeste, avute da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, e Raffaella Maria e Gabrio Tullio, figli di Ramazzotti e Marica Pellegrinelli.