Coronavirus, Lino Banfi agli anziani: "Non abbiate paura, noi nonnini siamo forti"

Il coronavirus che sta colpendo l’Italia ha scatenato una psicosi generale, con allarmismi e preoccupazioni tra la gente. Specialmente tra gli anziani, che sono soggetti a rischio: ma a tranquillizzarli ci ha pensato Lino Banfi, il nonno d’Italia.

Lino Banfi: non avere paura del coronavirus

Stando ai dati, i 21 morti nel nostro Paese a causa del virus sono tutte “persone di età elevata e che hanno una serie di patologie pregresse” come ha specificato il commissario straordinario Angelo Borrelli. A tranquillizzare gli anziani ci ha pensato Lino Banfi, che è un po’ il nonno di tutti, interpretando Libero nella serie Don Matteo. “Da bambino, quando ancora viveva a Canosa di Puglia, ho avuto in serie tifo, paratifo, malaria ed epatite virale – ha spiegato l’attore -. Dovevo morire a dieci anni e oggi che ho 84 anni posso dire che quelle malattie mi hanno fortificato e rafforzato.

Dunque, come nonno Libero, dico a tutti i vecchietti come me di non avere paura del Coronavirus e di stare tranquilli, perché noi abbiamo gli anticorpi e siamo forti”.

“Se muore un nonnino non è che abbia meno valore della morte di una persona più giovane – ha aggiunto Banfi – Ma visto che il mio mestiere mi insegna a sorridere e far sorridere anche nei momenti tristi, possiamo dire che almeno una cosa buona questo coronavirus l’ha fatta: ha insegnato a tutti gli italiani l’abitudine di lavarsi le mani, spesso e bene”. Prima, magari, erano di più quelli che ‘se ne lavavano le mani’… Poi ci scherza su: “Certo, da questo punto di vista, Ponzio Pilato ci avrebbe fatto un baffo e non avrebbe avuto proprio nulla da temere da questo coronavirus .

Ma presto, nessuno di noi avrà più motivo per averne paura e ne rideremo“.