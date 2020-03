La puntata del 2 marzo del Grande Fratello Vip 4 si preannuncia movimentata: spazio alla lite Elia-Marini e notizie per Testi sul figlio a Shanghai

Lunedì 2 marzo andrà in onda la 15a puntata del Grande Fratello Vip 4. Le anticipazioni del reality show parlando di una serata sarà particolarmente movimentata. Ampio spazio sarà infatti dato alle molte liti avvenute tra i concorrenti, nonché alle loro paure per il Coronavirus.

Grande Fratello Vip tra liti e angosce

Tra le bagarre scoppiare nella Casa di Cinecittà, quella sta tenendo banco su tutte è fra Antonella Elia e Valeria Marini. L’ex star del Bagaglino ha di fatto chiesto la squalifica dell’ex spalla di Mike Bongiorno a causa di uno spintone ricevuto. Osservando la scena, si nota come Antonella sia rimasta visibilmente infastidita dalle provocazioni della showgirl sarda, così da darle un colpo sulla spalla per farla allontanare. Qualche giorno più tardi la lite è poi proseguita nella sauna.

La Elia, punzecchiata ancora dalla Marini, l’ha insultata sulla sua forma fisica. Certamente, dunque, nella nuova puntata tutti i nodi verranno al pettine, quando Alfonso Signorini cercherà a far chiarire le due prime donne.

Nel mentre, dopo essere stati informati dell’emergenza da Coronavirus, i gieffini sono apparsi piuttosto preoccupati. Su tutti Fabio Testi, dal momento che il figlio si trova a Shanghai. L’attore riceverà un video da parte sua, che si spera lo rassicurerà sul suo stato di salute. Per finire il padrone di casa si collegherà con la casa per dare ai concorrenti un’importante notizia. Le novità sono dunque parecchie: non resta che gustarsi questa nuova puntata del Gf Vip 4!