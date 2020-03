Notte di passione per Ivana Icardi e Hugo: il video

Ivana Icardi e Hugo non si trattengono più: durante la notte i due si sono lasciati andare alla passione senza badare alle telecamere.

A Supervivientes Ivana Icardi e Hugo Sierra hanno consumato il loro primo rapporto, e proprio difronte alle telecamere: il video è presto rimbalzato sui social dove i fan sono rimasti sotto shock.

Ivana Icardi e Hugo: notte di passione

Dopo il primo bacio a Supervivientes Ivana Icardi e Hugo Sierra ci danno dentro: incuranti delle telecamere i due avrebbero avuto il loro primo rapporto, che presto è rimbalzato sui social. Sui social i fan hanno commentato il video con messaggi di stupore, di disgusto ma anche di entusiasmo per la nuova coppia sbocciata nel format, che sarebbe L’Isola dei Famosi Italiano.

La relazione che si è creata tra Ivana Icardi e Hugo Sierra non è stata benvista da tutti e in particolare gli ex dei due naufraghi hanno commentato negativamente la liaison, dichiarando che sarebbe stata “orchestrata ad arte” solo per ottenere maggiore visibilità.

In particolare contro la sorellina di Mauro Icardi si erano poi scagliati Gianmarco Onestini e Luca Onestini. In particolare Gianmarco ha sempre rinnegato di aver avuto una liaison con la showgirl, voce che invece Ivana Icardi avrebbe sostenuto a gran voce. Adesso nel suo cuore sembra comunque esserci spazio solo per Hugo che, stando a quanto rivelato dai video piccanti di Supervivientes, la ricambierebbe dello stesso sentimento. La coppia durerà anche al di fuori dello show?