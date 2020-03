Anche Caterina Balivo, sulla scia di molti altri colleghi, ha deciso di lanciare il suo appello sul Coronavirus rivolto soprattutto ai giovani

Anche Caterina Balivo, così come molti altri Vip del mondo dello spettacolo, ha deciso di commentare personalmente l’emergenza sanitaria nazionale da Coronavirus. La conduttrice di casa Rai ha così lanciato un appello rivolto soprattutto ai giovani, invitandoli a seguire le regole e a restare a casa. “Ragazzi informatevi! Ci sono 18enni intubati. La fidanzata di mio cugino è intubata: ha 28 anni ed è a Codogno. Il virus colpisce tutti! Siete dei kamikaze che girate! Dovete stare a casa!”.

Caterina Balivo: appello ai giovani

Queste dunque le dure parole della Balivo, che si è appellata al senso di responsabilità di tutti e in special modo dei più giovani. “Si sentono invincibili e non si rendono conto di quello che sta succedendo. Non hanno capito che il problema è serio, che così facendo infettano i loro genitori e i loro nonni”.

La presentatrice di “Vieni da me” ha inoltre tenuto a precisare che il Coronavirus non colpisce solo le persone anziane, ma che tutti siamo potenzialmente infettabili. “Mi innervosisce sapere che se uno di loro dovesse andare in ospedale, toglierebbe il respiratore a un anziano e lo farebbe morire. Non trovo giusto che la vita di un giovane valga più di quella di un anziano”.





Intanto sul suo profilo Instagram ufficiale, Caterina Balivo ha postato un toccante messaggio sempre inerente al Covid-19. In esso la professionista ha ammesso di trovarsi in un momento molto difficile e complicato a livello emotivo.