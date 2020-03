Alcuni rumors ventilano l'ipotesi che il giornalista Francesco Giorgino possa essere in quarantena preventiva da Coronavirus

Si tratta per ora solo di una voce, seppur pare avere un qualche fondamento. La notizia, rilanciata da TvBlog, riguarda nello specifico il giornalista della Rai Francesco Giorgino. Il noto conduttore di punta del Tg1 si troverebbe infatti in quarantena preventiva da Coronavirus, seguendo una misura precauzionale dovuta al suo recente contatto con il viceministro della Salute Pierpaolo Silieri. Quest’ultimo è infatti risultato positivo al tampone e pertanto anche Giorgino rischia di aver contratto il Covid-19.

Francesco Giorgino in isolamento?

Francesco Giorgino parrebbe dunque costretto alla quarantena per due settimane, allo scopo preventivo di evitare ogni contatto con altre persone. La misura dovrebbe peraltro riguardare anche le presentatrici Serena Bortone di Agorà e Federica Sciarelli di Chi l’ha visto?. Le due professioniste di casa Rai avrebbero di fatto contattato l’Asl per un’ipotetica quarantena.

Pure loro hanno difatti avuto contatti con persone positive al tremendo virus proveniente dalla Cina.





Solo pochi giorni fa, proprio durante una diretta speciale dedicata alla pandemia, Francesco Giorgino è stato al centro di una presunta lite con il direttore del Tg1 Giuseppe Carboni. Stando a quanto riportato dai giornali, la causa della rabbia del conduttore sarebbe sorta per via dei troppi suggerimenti che gli giungevano nell’auricolare. Così tanti che il giornalista faticava a restare concentrato su quanto accadeva in studio. “Stavano per venire alle mani, ma sono stati fermati dal vicedirettore Filippo Gaudenzi”, è stato per esempio riportato su “Il Messaggero”.