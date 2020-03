Nuova rivelazione shock da parte della sempre eclettica Elettra Lamborghini: la giovane artista ha affermato di sentirsi più lesbica che etero

Elettra Lamborghini non ha mai fatto mistero delle proprie preferenze sessuali. Fin da quando debuttò nel 2016 in tv nel reality Super Shore di MTV, fece infatti subito coming out pubblicamente, dichiarando di essere bisessuale, ma di avere una preferenza per le ragazze. L’anno dopo, quando conquistò l’intera Spagna prendendo parte al Gran Hermano Vip, ebbe anche una mezza storia con la conduttrice Daniela Blume. Per finire, l’anno seguente si fidanzò con il musicista Afrojack, con il quale forma tuttora una affiatatissima coppia.

Elettra Lamborghini si confessa

Da allora Elettra Miura Lamborghini pare essere molto fedele al suo compagno, tanto che i due hanno già annunciato il loro imminente matrimonio. Interrogata tuttavia nuovamente dai fan a proposito del suo reale orientamento sessuale, la Lamborghini ha confermato di essere bisessuale.

La giovane artista emiliana ha anche precisato di aver avuto pochi fidanzati maschi, perché ha capito solo in un secondo momento di essere più lesbica che etero.





“Che vuoi sapere dei miei ex?”, ha domandato a un certo punto la cantante a un fan. “Ne ho avuti pochissimi e sono durati tutti poco, fino a che non ho realizzato che ero più dell’altra chiesa… Poi ho incontrato Nick che è un’eccezione, ma con lui è stato diverso!”. Cosa ne penserà di tutto ciò il suo futuro maritino? Nel mentre, in piena emergenza sanitaria dove le mascherine sono diventati i prodotti più ricercati di tutta Italia, la Elettra Lamborghini Collection ha pensato di darne in omaggio una leopardata all’acquisto di un capo della collezione di moda dell’ereditiera.