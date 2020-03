L'attrice a luci rosse Malena ha esternato dei precisi apprezzamenti sul Presidente Giuseppe Conte, in prima linea nell'attuale emergenza sanitaria

La forzata quarantena sta iniziando a diventare pesante anche per Malena. L’ex pornodiva ha infatti rivelato ai microfoni de “La Zanzara” di non avere un incontro fisico con un uomo da oltre un mese. L’ultima persona con cui si è divertita pare essere stato il collega Rocco Siffredi sul set del loro ultimo film dello scorso febbraio.

Malena commenta Giuseppe Conte

“L’altro giorno ho detto a Rocco: ‘Non ci crederai, ma l’ultimo che ho preso è proprio il tuo sul set’. Ormai è passato quasi un mese, eravamo a Budapest alla Mne di febbraio”. Da allora, come precisato dall’attrice, tutte le produzioni sono state bloccate, pertanto a lei non è restato altro che mettersi a fantasticare da sola. Ecco dunque che l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi si è trovata a pensare maliziosamente a Giuseppe Conte, ossia proprio all’attuale Presidente del Consiglio dei Ministri.





“Ho un gruppo di ragazze, le Malenite.

[…] Devo dire che sono tutte fan di Conte. Ogni volta che fa un video, gli ormoni del gruppo esplodono a mille”. Così ha pertanto precisato Malena, che può dunque essere considerata una “bimba” di Giuseppe Conte? Molti sono del resto i fan club sorti in approvazione del Presidente del Consiglio, in questi giorni in assoluta prima linea in merito alle misure governative atte a contenere e contrastare il contagio da Coronavirus. Il politico e giurista d’origine foggiana è di fatto diventato un vero sex symbol per tante italiane e tanti italiani, forse anche per il senso di autorità e competenza che dimostra in questo difficilissimo frangente.