Chiara Ferragni mostra il décolleté mentre corre sul tapis roulant: l'allenamento casalingo che fa impazzire i fan

Certamente l’allenamento in casa è uno dei modi migliori per passare il tanto tempo che abbiamo a disposizione in questo lungo periodo di quarantena. Così, con una bella corsa sul tapis roulant, anche Chiara Ferragni si è data da fare per mantenere intatta la sua già splendida forma fisica. Con indosso dei pantaloni fucsia e una canottiera super scollata, l’influencer si è dunque mostrata in tutta la sua procacità ai molti fan di Instagram. Quello che doveva essere un po’ di sano movimento casalingo si è quindi presto trasformato in un vero siparietto sexy.

Chiara Ferragni: décolleté in primo piano

Come appare dallo stesso post pubblicato dalla cremonese sul suo profilo ufficiale, mentre Chiara è intenta nella corsa il suo seno balla, strizzato nel push up. Lei intanto sorride alla fotocamera, tirando fuori la lingua a mostrare la fatica dell’allenamento.

Nel mentre, però, lo sguardo dei fan si è focalizzato sul décolleté della bella imprenditrice, sempre in primo piano e sul punto di sfuggire dal top.

Visualizza questo post su Instagram Very proud of myself: exercising for my third day in a row 💪🏻 And I’m usually the laziest ever 🙏🏻 Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 31 Mar 2020 alle ore 4:20 PDT

Chiara Ferragni, come tutti in quarantena, si trova nel suo splendido appartamento meneghino con il marito Fedez, il figlio Leone e il suocero Franco Lucia. Tra succulente leccornie dolci e salate preparate da quest’ultimo, forse l’esperta di moda ha paura di accumulare qualche chilo di troppo, pertanto ha deciso di correre letteralmente ai ripari.





Fin dall’inizio molto sensibile alla lotta al Coronavirus, nei giorni scorsi la Ferragni si è del resto mostrata molto agguerrita contro i runner che invadevano le strade e i parchi di Milano. Per questo ha deciso di dare il buon esempio facendo jogging dentro le mura di casa.