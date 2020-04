Paola Di Benedetto e Federico Rossi, matrimonio in vista? La risposta

Paola Di Benedetto ha deciso di rispondere alle domande dei fan sulle sue presunte nozze con Federico Rossi.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi presto sposi? Appena uscita dal Grande Fratello Vip la showgirl si è concessa una diretta insieme ai fan e al fidanzato, e ha messo in chiaro i suoi progetti futuri (compresi quelli dal punto di vista sentimentale).

Paola Di Benedetto: il matrimonio

Paola Di Benedetto e Federico Rosso sembrano più innamorati che mai e così i fan, che in una diretta social hanno avuto occasione di fare domande alla coppia, si sono chiesti se i due avessero contemplato l’idea di sposarsi presto. A tal proposito è stata la stessa Paola Di Benedetto a rispondere in prima persona: “Con calma ragazzi!”





Insomma, l’idea ci sarebbe ma è ancora troppo presto per la giovanissima coppia che, solo alcuni mesi fa, ha anche vissuto un grave momento di crisi (sembra a causa del tradimento di lui).

Paola Di Benedetto una volta uscita dalla Casa più spiata d’Italia (dove si è conquistata la vittoria) ha raggiunto la sua famiglia a Vicenza, mentre Federico Rossi sarebbe rimasto con sua madre a Modena. Dunque i due non si sarebbero ancora visti di persona, e come tutti dovranno aspettare che finiscano le misure restrittive imposte per l’emergenza Coronavirus.

Per tutto il tempo della permanenza di Paola nella casa del GF Vip Federico Rossi ha dimostrato di essere profondamente innamorato di lei: il giovane cantante le ha dedicato una canzone e si è “impossessato” dei suoi profili social per organizzarle una “festa a sorpresa”, rigorosamente a distanza e in diretta social.