Lady Diana: la lettera segreta scritta prima di morire

Spunta una lettera inedita scritta dalla compianta Lady Diana poco prima di morire: la missiva era indirizzata a William e Harry

In tutti noi è ancora vivo il ricordo del giorno in cui Lady Diana e Dodi Al-Fayed persero la vita nel fatale incidente sotto al ponte dell’Alma a Parigi. A distanza di ben 23 anni da quel tragico 31 agosto 1997, ecco che ora spunta una lettera inedita della donna… Indirizzata niente meno che ai suoi figli William e Harry. La missiva sarebbe stata scritta poco prima di morire, come sostenuto da Paul Burrel, ex maggiordomo della cosiddetta principessa del popolo.

Lady Diana: la lettera per i figli

L’uomo ha comunicato di conservare tale documento scritto da Lady Diana poco prima della sua scomparsa e indirizzato ai suoi cari bambini. In esso la donna palesava la paura che i suoi insegnamenti non sarebbero stati seguiti e che William e Harry non sarebbero stati davvero felici. Le sue parole suonano ora come una sorta di premonizione: ma cosa avrà voluto dire esattamente Diana Frances Spencer ai suoi adorati figli?





Il post del maggiordomo Burrel non è più rintracciabile su Instagram, anche se la condivisione sui social risalirebbe allo scorso 26 gennaio 2020. La lettera scritta di pugno da Lady D nel 1996 risuona del resto oggi con grande potenza. Soprattutto nella mente di chi segue le vicende di casa Windsor alla luce della nuova storia della Royal Family.

Parliamo chiaramente del distacco dalla vita di corte del principe Harry insieme alla consorte Meghan Markle, che non sappiamo come sarebbe stato preso dalla cara mamma se ancora fosse in vita.