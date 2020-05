In una recente intervista, Sabrina Salerno ha rilasciato delle dichiarazioni scottanti su un noto personaggio che le avrebbe fatto avance sui social

Sabrina Salerno è recentemente intervenuta ai microfoni de “I Lunatici” su Rai Radio 2, raccontando diversi aspetti della sua vita privata finora rimasti in gran parte segreti. L’ex icona sexy degli anni 80 ha così raccontato il suo periodo di quarantena, come mamma di un adolescente ma anche come moglie felice e appagata.

In merito invece al suo rapporto con i follower, la cantante ligure ha precisato che ogni tanto capitano degli utenti che esagerano e che le scrivono cose strane. “C’è gente che crede di essere sposata con me, mi trattano come se fossi la loro moglie. Mi mandano 50 messaggi al giorno, mi chiamano amore e mi chiedono cosa faccio. Ma sono solo dei casi rari”. Ribadendo dunque che con la maggior parte dei fan ha un rapporto di grande rispetto, l’artista ha poi raccontato un fatto davvero interessante.

Sabrina Salerno: rivelazione inaspettata

“Mi è capitato un personaggio noto in tutto il mondo di 21 anni, fidanzato con una modella, che ci ha provato sui social. Sono rimasta sconvolta”. Chi sarà mai questo fatidico Vip che così giovane avrebbe perso la testa per lei? Del resto è innegabile la bellezza di Sabrina Salerno, che superata lo soglia dei 50 anni resta una delle donne più affascinanti dello spettacolo italiano.





Solo pochi giorni fa, la showgirl genovese aveva ammesso di aver passato un periodo di grande sconforto a causa dell’isolamento forzato dettato dal Coronavirus. Ora, tuttavia, Sabrina sembra aver fortunatamente ritrovato tutta la sua carica carismatica ed esplosiva che la contraddistingue.