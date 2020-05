Ezio Bosso aveva pubblicato qualche giorno fa su Facebook un toccante messaggio per incoraggiare gli italiani a stare a casa e continuare a sperare

La notizia della scomparsa di Ezio Bosso a soli 48 anni ha completamente sconvolto il popolo italiano. Solo qualche giorno fa, il musicista aveva voluto esprimere sui social tutta la sua vicinanza e il sostegno ai cittadini in difficoltà a causa della quarantena imposta dal Coronavirus. Il direttore d’orchestra aveva nella fattispecie pubblicato un post su Facebook dove invitava tutti a non perdere la speranza, credendo in un “domani col sole vero” e da “immaginare migliore”.

Il testo del musicista è una poesia che induce a passare il proprio tempo a disposizione continuando a sognare. Le parole sono molto toccanti e partono da un presente molto nuvoloso per giungere tuttavia a un futuro radioso, dove “il domani, quello col sole vero, arriva”. Il compositore ha pertanto invitato tutti i suoi ammiratori a immaginare un avvenire migliore, “perché domani non dovremo ricostruire, ma costruire e costruendo sognare. Perché rinascere vuole dire costruire, insieme uno per uno”.

Ecco dunque il testo intero della poesia:

Io li conosco i domani che non arrivano mai

Conosco la stanza stretta

E la luce che manca da cercare dentro Io li conosco i giorni che passano uguali

Fatti di sonno e dolore e sonno

per dimenticare il dolore Conosco la paura di quei domani lontani

Che sembra il binocolo non basti Ma questi giorni sono quelli per ricordare

Le cose belle fatte

Le fortune vissute

I sorrisi scambiati che valgono baci e abbracci Questi sono i giorni per ricordare

Per correggere e giocare

Si, giocare a immaginare domani Perché il domani quello col sole vero arriva

E dovremo immaginarlo migliore

Per costruirlo Perché domani non dovremo ricostruire

Ma costruire e costruendo sognare Perché rinascere vuole dire costruire

Insieme uno per uno Adesso però state a casa pensando a domani E costruire è bellissimo

Il gioco più bello

Cominciamo…