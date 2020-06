Tra Gemma e Nicola è scattato il primo bacio? La confessione

Gemma Galgani ha confessato i dettagli della sua passeggiata a Roma con Nicola Vivarelli: i due si sono baciati?

Tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli è scattato il primo bacio? I due sono stati sorpresi fuori dagli studi di Uomini e Donne durante quella che sarebbe stata una passeggiata romantica. A rivelare i dettagli è stata la stessa dama del trono over, che ha anche parlato del fatidico momento del bacio.

Gemma e Nicola: il primo bacio

Gemma Galgani avrebbe rivelato che tra lei e Sirius, alias Nicola Vivarelli, sarebbe scattato il primo bacio: i due sono stati sorpresi durante una passeggiata a Roma e sembra che proprio in quell’occasione, prima di salutarsi, lei e Nicola si siano salutati scambiandosi il tanto atteso bacio che però si sarebbero dati indossando entrambi le mascherine. Insomma, non proprio lo scenario romantico che Gemma si sarebbe augurato.





I due hanno deciso di approfondire la loro conoscenza anche al di fuori del programma, dove invece sono stati aspramente criticati per via della loro differenza d’età (che è di ben oltre 40 anni). In tanti (e in primis Tina Cipollari) hanno messo in dubbio la sincerità di Nicola nei confronti di Gemma, affermando che il cavaliere avrebbe deciso di partecipare al programma solo per ottenere visibilità.

Dal canto suo il giovane ufficiale della marina si è sempre schernito da questo genere di accuse, e ha anche affermato che sua madre gli avrebbe dato il suo “consenso” nel frequentare Gemma, rispettando la sua felicità. Per il momento i dubbi su Nicola restano molti, ma Gemma Galgani sembra voler continuare la frequentazione in barba alle polemiche.