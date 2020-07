L'ex tronista di Uomini e Donne Anna Munafò ha lanciato un appello tramite social

Da poco diventata mamma del piccolo Michael, l’ex tronista di Uomini e Donne Anna Munafò ha lanciato un appello tramite social. In particolare la neo mamma chiede una maggior attenzione data la situazione legata al coronavirus.

L’appello di Anna Munafò

Attraverso un post su Instagram, Anna Munafò ha scritto: “Vi chiedo una cortesia, visti i suoi pochi giorni di vita, vista la situazione che purtroppo stiamo ancora vivendo, e visto che sono tante le persone che non credono al Covid o che comunque se ne fregano perché poco gli importa vi chiedo per favore di non avvicinarvi troppo alla carrozzina se siete senza mascherina e che comunque il bambino non va toccato, non voglio essere maleducata, ma sono spaventata per la troppa leggerezza che vedo in giro .

Grazie da Michael”.

Il piccolo Michael è nato lo scorso 21 giugno e Anna Munafò ha voluto lanciare un appello tramite social al fine di proteggere il proprio bambino, frutto della storia d’amore con Beppe Saporita.