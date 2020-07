Lapo Elkann ha deciso di presentare ufficialmente la sua nuova fidanzata: è una donna di 47 anni, divorziata e con due figli

Per Lapo Elkann i momenti bui sembrano essere del tutto superati. Il rampollo degli Agnelli ha infatti iniziato una nuova vita e ora ha deciso di presentare ufficialmente la sua nuova fidanzata. Il noto imprenditore ha tenuto a precisare che la donna oggi al suo fianco gli ha dato e gli dà un grande aiuto.

Inoltre ha sottolineato che questa relazione è del tutto diversa dalle precedenti, avendo raggiunto una maturità mai avuta finora.

Lapo Elkann felice e innamorato

Ma chi è dunque la donna che ha stregato il presidente di Independent Group? Si chiama Joana, è spagnola ed è una manager di successo, molto attiva nel sociale e con alle spalle un matrimonio fallito e due figli.

Ha inoltre 47 anni, ossia cinque in più di Lapo Elkann. Nel mentre lui ha detto addio agli eccessi del passato, impegnandosi con tutte sé stesso in diverse attività imprenditoriali. Pur non lasciandosi andare a dichiarazioni romantiche, il 42enne è oggi una persona matura e responsabile, pronto a dedicarsi seriamente al lavoro così come all’amore.