Geppi Cucciari ha pubblicato una divertente foto con la polizia.

Tutti conoscono le doti artistiche e comiche di Geppi Cucciari. Nel corso degli anni, l’artista sarda è riuscita a farsi conoscere e a conquistare il grande pubblico con le sue battute. Molti sono stati i programmi in cui è stata protagonista. Negli ultimi mesi, Geppi ha anche cercato di allietare la quarantena di tutti i suoi follower con delle dirette molto divertenti.

Nelle ultime ore, però, in rete sta circolando uno scatto abbastanza particolare che la vede protagonista. Geppi ha voluto omaggiare le forze dell’ordine per tutto quello che stanno facendo in questo periodo così difficile. Su Facebok, tra gli utenti, sta spopolando la pagina “Carabinieri che indicano cose”. Un segno di goliardia e di ironia, con la speranza di stemperare le difficoltà attuali. Chi meglio della Cucciari poteva rappresentare la pagina.





Lo scatto di Geppi Cucciari

Nello scatto si vede la comica che, con la mascherina abbassata, alza le mani verso la polizia. Nella descrizione del post è chiaro l’intento ironico della scena. Insomma, un omaggio alla pagina Facebook ma, soprattutto, alle forze dell’ordine.

Bisogna ricordare che nell’ultimo periodo, in particolare in America, si è andato un po’ a perdere lo spirito di affidabilità e di sostegno della polizia. A complicare il tutto c’è stato anche l’episodio della morte di George Floyd. Insomma, Geppi non è stata arrestata ne fermata della polizia per un suo comportamento contrario alla legge. Anche un momento storico come questo, la comica sarda, riesce sempre a far tornare il sorriso.