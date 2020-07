Raffaella Fico, nuovo amore: il bacio con il ricco imprenditore

Raffaella Fico è stata paparazzata in atteggiamenti intimi con il suo nuovo amore.

Raffaella Fico è stata beccata con un nuovo amore, dopo essere stata criticata per il suo aspetto. Si tratta del ricco imprenditore fiorentino Giulio Fratini. La showgirl sembra aver ritrovato il sorriso dopo una serie di storie d’amore finite male.

La ragazza è pronta a godersi la sua estate piena di amore, dividendosi tra il suo nuovo amore e la sua amatissima figlia Pia, avuta con Mario Balotelli. Il settimanale Chi ha paparazzato la Fico mentre si scambia coccole e baci con il ricco imprenditore. Per la showgirl potrebbe essere l’occasione giusta per ricominciare e per avere finalmente un lieto fine nella sua vita sentimentale.

Raffaella Fico ha un nuovo amore

Il settimanale Chi pubblica in esclusiva nel nuovo numero che uscirà in edicola questo mercoledì le immagini di Raffaella Fico insieme al suo nuovo amore. Si tratta del ricco imprenditore fiorentino Giulio Fratini, che è appena stato inserito nella lista dei cento talenti under 30 di Forbes. Dopo due storie d’amore naufragate in fretta, con Mario Balotelli e Alessandro Moggi, ora Raffaella sembra pronta a lasciarsi il passato alle spalle e ricominciare da zero.

Sarà sicuramente un’estate molto calda per la showgirl, che incendia il web con i suoi scatti.





Un anno dopo la fine della sua storia con il procuratore calcistico Alessandro Moggi, Raffaella Fico si concede una vacanza romantica a Positano con Giulio Fratini, erede di una famiglia facoltosa.

Suo nonno è il fondatore del marchio di jeans Rifle, mentre suo padre è il fondatore della catena di alberghi di lusso Web Hotels e possiede la collezione di orologi più ricca del mondo, che comprende 2 mila esemplari per un totale di un miliardo di euro. Il settimanale di Alfonso Signorini è riuscito ad ottenere qualche scatto del weekend romantico della nuova coppia.