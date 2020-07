Temptation Island, Antonella Elia bacia a stampo un tentatore

Antonella Elia ha baciato a stampo un tentatore. Ecco cosa è successo.

Questa sera su canale 5 è tornato in onda Temptation Island. Giunto ormai alla settima edizione, al timone del programma il conduttore Filippo Bisciglia, pronto a raccontare le vicende delle coppie che hanno deciso di mettere alla prova le proprie relazioni.

Tra i protagonisti del programma la coppia formata da Pietro Delle Piane e la showgirl Antonella Elia, con la showgirl che ha baciato a stampo un tentatore. Ecco cosa è successo e la reazione di Pietro Delle Piane.

Pietro Delle Piane e Antonella Elia

Nel corso della terza puntata di Temptation Island a Pietro Delle Piane viene mostrato un video in cui si vede la fidanzata Antonella Elia dare un bacio a stampo ad uno dei tentatori.

Un gesto, quello della showgirl, avvenuto in un contesto giocoso, con la Elia che ha infatti dichiarato: “Un bacio a stampo è una cosa assolutamente innocente che io faccio sin da bambina”. Per poi aggiungere: “Non interpretate male questo bacio a stampo. Certo che lo faccio, a me piace“.

Un contesto giocoso, quello che ha visto la Elia dare un bacio ad uni dei tentatori, con tanto di applausi e risate dei loro compagni di avventura.

Lo stesso Pietro Delle Piane dal suo canto ha commentato: “Guarda, penso di aver scelto la persona giusta e di averla incontrata, mi commuovo. Le concedo anche il bacio a stampo, fa niente“.