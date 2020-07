Un grande spavento per Roberta Rei: l'inviata delle Iene è finita in ospedale per un brutto incidente.

L’inviata delle Iene Roberta Rei è finita in ospedale dopo una brutta caduta. La giornalista è stata ricoverata all’ospedale di Trapani dove ha scritto un messaggio per tranquillizzare i propri fan.

Roberta Rei in ospedale: i motivi

Un brutto incidente per l’inviata Roberta Rei: mentre si trovava al mare a Trapani è stata vittima di una brutta caduta in ospedale.

Fortunatamente, come ha svelato lei stessa, le conseguenze non sarebbero state particolarmente gravi quanto piuttosto dolorose:

“Succede che volevo andare al mare, ma sono caduta dalle scale e sono finita in ospedale. Ma non è grave, solo doloroso. All’ospedale di Trapani sono stati bravissimi e io li ringrazio di cuore. Mandatemi energie positive, che noi a Napoli abbiamo quelle strane credenze. Tutto è bene quel che poteva andare male”, ha scritto l’inviata delle Iene nel suo messaggio sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rei (@_robertarei_) in data: 24 Lug 2020 alle ore 7:02 PDT







In tanti sui social le hanno inviato messaggi di affetto e solidarietà, come l’amico e collega Giulio Golia e l’attore di Gomorra Salvatore Esposito, che le ha fatto i suoi auguri di una pronta guarigione.

Roberta Rei ha deciso di diventare inviata delle Iene dopo aver praticato la corsa a livello agonistico (sembra addirittura che si stesse preparando per le Olimpiadi del 2016). In passato l’inviata ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa della collega Nadia Toffa, che per lei sarebbe stata “una maestra”: “Per me è stata una maestra, una sorella maggiore. La sua scomparsa ha lasciato dentro di me un vuoto incolmabile”, ha affermato a proposito della conduttrice scomparsa.