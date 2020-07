Nuovo amore all'orizzonte per Alessandro Preziosi? L'attore è stato paparazzato in compagnia di una donna tra le vie della Capitale

Nuova storia d’amore all’orizzonte per il bell’Alessandro Preziosi? L’attore è stato beccato dal settimanale Oggi in compagnia di un’avvenente bionda, della quale non si conosce tuttavia l’identità. La coppia è stata paparazzata in giro per Roma, tra sorrisi e sguardi complici dopo un pranzo in un locale di piazza Navona.

Si tratta dunque della nuova fiamma dell’artista napoletano, oppure è solo una semplice amica?

Alessandro Preziosi, nuova fiamma?

Alessandro Preziosi è sempre stato molto riservato in merito alla sua vita privata, nonostante abbia avuto partner famose quanto lui. Di certo è stato single per diverso tempo, dopo la fine della lunga storia con la studentessa Greta Carandini, di circa 15 anni più giovane. Da allora l’ex protagonista di Elisa di Rivombrosa non ha più avuto legami seri, ma solo brevi liaison, come quella con Elettra o Bianca Brandolini d’Adda, modella ed ex fidanzata di Lapo Elkann.





Il popolare attore avrà dunque finalmente ritrovato l’amore dopo tanti anni in solitudine? Nel mentre, l’affascinante 47enne è assai concentrato sul suo lavoro. Dopo l’emergenza da Covid-19 sta infatti girando il Belpaese con lo spettacolo teatrale Totò oltre la maschera.

Nella prossima stagione lo vedremo inoltre di nuovo in televisione su Canale 5, insieme a Claudia Pandolfi nella serie tv Scomparsi. Qui impersonerà le vesti di un bravo detective, ma dal passato misterioso. Alessandro è inoltre molto preso dal suo ruolo di padre, dedicandosi con grande amore ad Andrea Eduardo di 25 anni, avuto da Rossella Zito, e a Elena di 14, avuta da Vittoria Puccini.