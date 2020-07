Temptation Island, Lorenzo su Anna: “Senti la burattinaia”

Nella sesta puntata di Temptation Island vi è stato il falò di confronto tra Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro.

Questa sera su canale 5 è tornato in onda Temptation Island, con la sesta puntata trasmessa giovedì 30 luglio 2020. Giunto ormai alla settima edizione, al timone del programma Filippo Bisciglia, pronto a raccontare le vicende delle coppie. Tra i protagonisti del programma la coppia formata da Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, con i due protagonisti del falò di confronto finale.Ecco cosa è successo.

Il falò di confronto

Poco prima di raggiungere la spiaggia per il confronto finale con Manila, Lorenzo Amoruso dichiara: “Non ho mai avuto paura di perdere con nessuna squadra, col Barcellona, con il Real Madrid. Ma quando ci sono i sentimenti è un’altra storia. Non sempre i video ricevuti sono stati carini nei miei confronti. La voglia di rivederla è tantissima ma esigo delle risposte importanti. Questa è la finale più importante della mia vita“.

Manila Nazzaro arriva in spiaggia e afferma: “Che bello che sei”. Lui risponde: “Tu sei bella”.

I due vedono i video di Manila nel villaggio, con lui che afferma: “Mi hai dato dello scroccone”, e lei risponda: “Sei eccessivo, che stai dicendo? Anche meno”. Poi l’ex calciatore fa un commento su Anna Boschetti, che aveva consigliato a Manila di combattere per ottenere quello che vuole: “Senti la burattinaia, la burattinaia è abilissima“.

“Non abbiamo una quotidianità, Lorenzo. Devi essere onesto“, afferma Manila. Lorenzo dal suo canto proseguo: “Sbaglio o vado a fare la spesa a Roma? Vado a prendere i bambini a scuola e li porto agli allenamenti?”. L’ex calciatore quindi aggiunge: “Sei diva dalla nascita, vuoi sempre stare al centro dell’attenzione. Hai parlato con quella burattinaia, e lei lo sa e spero lo sappia anche Andrea, e mi hai fatto passare per quello che viene da te solo nei weekend”.

Manila quindi dichiara: “Devi abbassare i toni e non perché sono una primadonna, perché sono una donna. Io vorrei vivere con lui, prendere una casa insieme”.

Lorenzo prosegue: “Ti avevo detto che sarei l’uomo più felice del mondo ad avere un figlio da te. Da un anno sono entrato nella tua vita, abbiamo creato un equilibrio e ho pensato che un bambino gli equilibri possa romperli”. Manila lo interrompe e dice: “Lui ha paura, il problema è questo” .

Amoruso quindi replica: “Hai detto che non lavoro a Firenze e non è vero. Faccio consulenze sportive, ho i miei interessi, lavoro in radio e lavoro in tv”, mentre l’ex Miss Italia dichiara: “Puoi farlo anche al telefono. Io lavoro a Roma e i miei bambini hanno la loro vita a Roma”.

“Che cosa vuoi da me?” chiede lui, per poi tornare a parlare di Anna: “Magari qualcuno ti ha un po’ spinto, perché quelle parole sono venute fuori da un discorso tra te e la burattinaia“. Alla fine la Nazzaro si commuove e afferma:”Sei l’uomo uomo, insieme a mio padre, di cui mi fido. Ma non è facile. Ho dovuto mettere una corazza”. Lorenzo quindi la bacia: “Lei è la donna della mia vita e la sposo”. I due decidono di lasciare insieme Temptation Island.