Fred De Palma e Anitta: concerto senza mascherina e distanziamento

Il concerto di Fred De Palma e Anitta a Gallipoli non ha rispettato le norme in vigore sulle mascherine e il distanziamento sociale.

Fred De Palma e Anitta si sono esibiti in concerto a Gallipoli, ma il pubblico non ha rispettato le norme in vigore contro il Coronavirus. Se fossimo stati in un momento diverso, quelle del concerto sarebbero immagini normalissime, ma ora che siamo ancora in emergenza tutto è diverso.

L’8 agosto il cantante Fred De Palma e la collega Anitta si sono esibiti dal vivo alla discoteca Praha, ma il video è diventato virale e mostra pubblicamente che non sono state rispettate le regole.

Fred De Palma e Anitta in concerto

Guardando il video registrato durante il concerto di Fred De Palma e Anitta nella discoteca Praha di Gallipoli, si nota che non solo non vengono assolutamente rispettate le distanze di sicurezza, ma quasi nessuno indossa la mascherina. Il pubblico salta, balla e canta, ma sono tutti attaccati l’uno all’altra. “I controlli ci sono, sono efficaci ma è necessario intensificarli soprattutto su spiagge libere, movida e in tutti quei luoghi dove non c’è controllo specifico e noi non siamo in condizione di sapere se qualcuno ha la febbre, se ha la tosse e non abbiamo un elenco di chi entra e chi esce” aveva detto il 7 agosto Michele Emiliano, presidente della regione Puglia.





Stefano Minerva, sindaco di Gallipoli, aveva dichiarato di voler investire parte dei fondi regionali per rafforzare i controlli sulle spiagge pubbliche, con l’utilizzo della vigilanza privata. Nella stessa discoteca, il 30 luglio, c’era stato il concerto del deejay Bob Sinclar e la scena era stata identica.

Nessuno ha rispettato le norme anti-Covid ma si sono creati numerosi assembramenti totalmente privi di mascherine.