Gli outfit di Ilary Blasi sfoggiati in vacanza avrebbero costi a dir poco esagerati (e sono tutti capi rigorosamente griffati).

Ilary Blasi ama il comfort e la praticità negli outfit, specialmente quando si tratta di vacanze. Ciononostante la showgirl non rinuncia all’eleganza, e infatti alcuni dei capi sfoggiati durante le sue vacanze 2020 hanno prezzi a dir poco esagerati.

Ilary Blasi: prezzi outfit

Che si tratti di un semplice berretto, di ciabattine o di shorts, Ilary Blasi non rinuncia all’eleganza neanche in vacanza: la showgirl questi giorni è balzata alle cronache per alcuni dei capi sfoggiati in vacanza con suo marito, Francesco Totti, e i loro figli. Tra i capi più discussi per il loro costo ci sono anzitutto i chunky sandals firmati Chanel, il cui prezzo ammonterebbe attorno ai 1200 euro.

A seguire poi c’è la cintura in pelle nera targata Gucci (dal valore di 750 euro) che la showgirl ha sfoggiato nelle sue stories, e per finire il cappello in nylon nero di Prada il cui valore sarebbe di ben 350 euro.

Al di là dei prezzi (esagerati e non) dei suoi outfit, Ilary ha fatto il pieno di like sui social mostrando il suo fisico scultoreo in tutta la sua bellezza. La showgirl pratica regolamento yoga e non ha fatto segreto di dedicare molta attenzione a uno stile di vita sano ed equilibrato.

La sua forma smagliante ha suscitato commenti d’invidia e lodi sui social, dove i fan non vedono l’ora di sapere quali saranno i prossimi dettagli delle vacanze trascorse da Ilary e la sua famiglia in alcuni dei posti più belli d’Italia.