Gabriel Garko minaccia denunce: qualcuno ha finto di essere lui con un profilo falso sui social.

Gabriel Garko si è scagliato con un duro sfogo contro colui che avrebbe creato un suo profilo fake, minacciando e insultando utenti a suo nome. L’attore ha descritto la situazione in cui si è trovato via social.

Gabriel Garko: il profilo falso

Come molte altre star anche Gabriel Garko si è ritrovato ad esser vittima di un profilo falso sui social. Un utente avrebbe fatto finta di essere l’attore, insultando e prendendo di mira a sua volta altri utenti. Alla fine Gabriel Garko si è ritrovato a dover prendere le distanze dalla situazione con un lungo post di sfogo dove ha specificato di non essere lui dietro a quel profilo (di cui ha prontamente mostrato le foto).

L’attore sarebbe stato persino minacciato di denuncia da parte di alcuni utenti insultati dal profilo falso.

Garko ha dunque rassicurato: “Il mio unico profilo è questo”, e ha dato del “lobotomizzato” al personaggio nascosto dietro al profilo fake. L’attore ha annunciato che denuncerà l’accaduto e del resto non è l’unico ad averlo fatto: in passato anche Chiara Ferragni, Fedez, Diletta Leotta e molte altre celebrità sono state vittime di account falsi. Pamela Prati e le sue due ex manager, Dona Pamela ed Eliana Michelazzo, hanno rivelato di esser state vittime di account falsi durante lo scandalo del “fidanzato fantasma”.