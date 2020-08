Flavio Briatore pubblica una foto dal letto d’ospedale: è polemica

Flavio Briatore è positivo al Coronavirus, ma dal letto d'ospedale si scatta un selfie sorridente: la foto indigna la rete.

Flavio Briatore è risultato positivo al Coronavirus e a confermarlo è stato l’ospedale San Raffaele, dove l’imprenditore si trovava ricoverato per una prostatite. Mentre era in ospedale Briatore si è scattato un selfie sorridente, direttamente dal letto nella stanza in cui si trova ricoverato.

La foto ha scatenato una polemica in rete e lui si è presto sbrigato a rimuoverla.

Briatore: il selfie in ospedale

Mentre le notizie sui contagi dei dipendenti al Billionaire continuano ad essere sempre più allarmanti (il barman del locale sarebbe in terapia intensiva) e mentre lo stesso Briatore è risultato positivo al Coronavirus (la notizia è stata confermata dallo stesso ospedale San Raffaele), l’imprenditore ha postato un selfie sui social in cui lo si vede sorridente dal letto d’ospedale.

Forse era sua intenzione far capire che stesse bene e che le sue condizioni non fossero gravi come è stato detto nelle ultime 48 ore, ma la foto è bastata a scatenare un putiferio. Briatore l’ha presto rimossa, ma in tanti hanno accusato l’imprenditore di cattivo gusto visto che per mesi ha minimizzato i rischi legati alla malattia e nel suo locale di Porto Cervo ben 58 dipendenti sono risultati positivi a Covid-19.

Flavio Briatore pubblica una foto dal letto di ospedale, ma la elimina. #coronavirus #FlavioBriatore pic.twitter.com/cxTBM3sCxe — Pasquale Esposito (@Pasqual76050201) August 26, 2020







Negli ultimi giorni Briatore ha anche incontrato molti amici e colleghi vip (tra i tanti Paolo Bonolis, Silvio Berlusconi e Fabio Rovazzi) che si sono a loro volta sottoposti al tampone (risultato negativo).