Anche Eliana Michelazzo si aggiunge alla lunga lista di vip positivi al Coronavirus. L’ex manager di Pamela Prati ha annunciato di essersi sottoposta al tampone il 23 agosto a Roma, di ritorno dalle sue vacanze in Sardegna. Attraverso i social la Michelazzo ha gettato pesanti accuse contro il Billionaire di Flavio Briatore, dove avrebbe visto gente ammassata e dove sarebbe stato direzionato contro di essi un getto d’aria (capace, secondo lei, di propagare ulteriormente il virus).

“C’era un ammasso di persone mai viste prima! Ricordo che c’era uno spruzzo di aria gelida che arrivava all’improvviso, una ventata che si propagava per tutto il locale. Immaginate che con il sudore chi era infettato ha propagato il virus per tutto il locale”, ha dichiarato la Michelazzo.



I casi di positività al virus tra i dipendenti della famosa discoteca di Porto Cervo sono in aumento (hanno superato i 60) e lo stesso proprietario, Flavio Briatore, è ricoverato al San Raffaele perché risultato positivo al virus. Eliana Michelazzo è in auto-isolamento, e come lei molti altri personaggi vip sono risultati positivi dopo essere rientrati dalla Sardegna: come lei anche Federico Fashion Style, le due ex tentatrici Beatrice De Masi e Ilaria Gallozzi, Nilufar Addati, Antonella Mosetti e molti altri.