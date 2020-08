Giorgia Lucini sarà mamma bis: l'ex tronista lo ha annunciato con un tenero video via social.

Giorgia Lucini è incinta del suo secondo bebè: l’ex tronista lo ha annunciato con un tenero video via social dove ha mostrato la pancia insieme al suo primogenitori, Riccardo.

Giorgia Lucini è incinta: l’annuncio

A sorpresa Giorgia Lucini ha rivelato di essere incinta del suo secondo bebè: l’ex tronista ha trovato l’amore accanto a Federico Loschi, già papà del suo primo bambino, Riccardo, nato nel 2018.

La coppia è più felice che mai ed entrambi non vedono l’ora di conoscere il loro secondo bimbo. Giorgia Lucini ha annunciato la sua seconda gravidanza con un tenero video via social dove la si vede insieme al piccolo Riccardo, anche lui felice di poter diventare presto un fratello maggiore.



“Non vedo l’ora di vedervi insieme giocare, sorridere, anche bisticciare e poi fare pace e abbracciarvi perché non c’è niente di più forte di un legame fraterno. Sarai il fratellino maggiore migliore che possa esistere al mondo mentre a te carissimo fagiolino preparati perché il fratellino ti insegnerà ad usare mocio, scope, pezzette lavatrice…”, ha scritto l’influencer nella didascalia al suo tenero video.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Lucini (@giolucini) in data: 26 Ago 2020 alle ore 5:46 PDT

Federico Loschi è un cestista che gioca nel Tezenis Verona, e sembra che al suo fianco Giorgia abbia trovato la vera felicità. In molti la ricordano per la sua storia con Andrea Damante e per quella con Manfredi Ferlicchia.