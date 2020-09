Elettra Lamborghini ha deciso di sfogarsi contro chi l'ha presa di mira a proposito delle misure di distanziamento anti-Covid

Una Elettra Lamborghini super scatenata è quella che ha deciso di replicare ad alcune precise accuse venutesi a creare nelle scorse ore. La cantante emiliana si trovava nella fattispecie a Gardaland per registrare un programma televisivo, quando qualche utente ha deciso di prenderla di mira dopo averla vista circondata da troppe persone.

Elettra è del resto abituata a polemiche di questo tipo. Nei giorni intorno allo scorso ferragosto era infatti già stata criticata per essersi esibita in alcuni locali dove pare non venissero rispettate le distanze di sicurezza indicate per prevenire il contagio da Coronavirus.

Io fatta cosí in amore sinceraaaahhhh 😋

Elettra Lamborghini risponde alle accuse

Ecco dunque che adesso la bombastica performer ha deciso di sfogarsi con tutti quelli che hanno avuto da ridire. “Che nessuno si permetta di dire niente. Sto registrando un programma dove tutti i partecipanti e lo staff hanno fatto il tampone. Che nessuno fiati. Mi sposo a brevissimo ed è nel mio interesse non avere contatti con nessuno in questo periodo, proprio per una questione di sicurezza.

Ormai sembra diventato il Grande Fratello, con tutti questi occhi puntati addosso da puri infami“.





Tra pochissimi giorni, il 6 settembre per la precisione, Elettra Lamborghini sposerà il dj olandese Afrojak. A proposito della cerimonia al tempo del Covid, la cantante aveva in effetti già chiarito di aver chiesto a tutti coloro che prenderanno parte all’evento di sottoporsi al tampone per verificare che non avessero contratto il virus.