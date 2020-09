Elisa Isoardi, nuova concorrente a Ballando con le Stelle, ha avuto un brutto incidente durante le prove.

Dopo l’addio a La Prova del Cuoco Elisa Isoardi è approdata a Ballando con le stelle che, salvo cambiamenti, dovrebbe andare in onda dal 19 settembre. La conduttrice si sta allenando con Raimondo Todaro, ma avrebbe avuto un piccolo incidente che l’ha portata a recarsi in ospedale.

Elisa Isoardi: l’incidente

Elisa Isoardi ha mostrato via social la sua schiena, coperta da alcuni ampi cerotti muscolari che sarebbe stata costretta a mettere dopo un piccolo incidente avvenuto durante le prove a Ballando con le Stelle. “E siamo solo alla prima settimana”, ha scritto la conduttrice mostrando la schiena ai fan dei social. Elisa Isoardi si sta allenando con l’insegnante Raimondo Todaro, con cui si vocifera che abbia in atto una liaison.

Sempre tramite social, la conduttrice ha voluto aggiornato i fan sulla sua condizione fisica. Dall’ospedale, dove si è recata per il forte e continuo dolore, la Isordi ha ammesso di aver un bello strappo muscolare. Ufficialmente non è ancora stata resa nota l’entità del danno così come non si sa se per il 19 settembre Elisa potrà essere in pista per la prima puntata di Ballando con le stelle.









I due sono stati paparazzati mano nella mano per le strade di Roma e tra i fan c’è chi si chiede se i due siano una coppia oppure no. Per il momento sulla vicenda non esistono conferme. Elisa Isoardi avrebbe indossato i cerotti per i continui e faticosi allenamenti a Ballando che, come per altri vip prima di lei, possono essere piuttosto faticosi da sostenere all’inizio.

La conduttrice sembra aver ritrovato la serenità dopo il suo addio definitivo a La Prova del Cuoco, il programma che verrà sostituito da un nuovo show di Antonella Clerici, ossia È sempre mezzogiorno. Per anni si è vociferato che tra le due conduttrici ci fosse una sorta di rivalità, ma entrambe hanno sempre smentito la notizia. Di recente la Clerici ha affermato rispetto alla più giovane collega che quello da lei lasciata sarebbe stata “un’eredità” difficile da portare avanti.

Sarà vero? Per il momento Elisa Isoardi non ha replicato.