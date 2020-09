Roberta Di Padua alla conquista di Davide Blanda: i dettagli

Roberta Di Padua ha intenzione di legarsi a Davide Blanda? Sui social un gesto della dama fa sognare i fan.

A Uomini e Donne sembra esser scattato un certo feeling tra Roberta Di Padua e Davide Blanda, il corteggiatore che – a differenza dei suoi rivali – non era stato scelto dal pubblico. La dama del trono over ci ha ballato insieme e sui social è spuntato un indizio che ha acceso le speranze dei fan.

Roberta Di Padua e Blanda: i dettagli

Sarà amore tra Roberta Di Padua e Davide Blanda a Uomini e Donne? I due hanno danzato insieme nel dating show di Maria De Filippi e a seguire, sui social, la dama ha compiuto un gesto che ha fatto sognare i fan, speranzosi di veder nascere un nuovo amore. La Di Padua ha ricondiviso un post dei momenti in cui la si vedeva ballare teneramente abbracciata a Davide Blanda e come “colonna sonora” della clip ha scelto il brano One, degli U2.

A differenza di Davide Donadei e Gianluca De Matteis – che hanno scelto l’approvazione del pubblico – Davide Blanda era stato scartato dall’opinione dei telespettatori e quindi il fatto che Roberta Di Padua abbia voluto ballarci insieme è stato un vero e proprio colpo di scena.

La nuova edizione di Uomini e Donne – molto diversa dalla precedenti per via dell’emergenza Coronavirus – ha visto entrare un nuovo corteggiatore anche per Gemma Galgani, che per il momento sembrerebbe aver archiviato la sua storia con il 26enne ufficiale della marina Nicola Vivarelli. Anche per lei questa volta andrà meglio in amore? Chissà.