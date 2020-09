Elisabetta Gregoraci è irrefrenabile alla casa del GF Vip: il gesto della showgirl nella sauna con Pierpaolo, Andrea ed Enock non sfugge ai fan.

Nella casa del Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci si è concessa una sauna bollente insieme a Pierpaolo, Andrea ed Enock, e c’è già chi è pronto a scommettere in una liaison tra la showgirl e uno dei tre gieffini.

Elisabetta Gregoraci: la sauna bollente

Nella casa del GF Vip Elisabetta Gregoraci sembra essere completamente a proprio agio, e durante una sauna bollente con Andrea, Pierpaolo ed Enock, la bella showgirl ha messo le mani sulle gambe di Andrea e Pierpaolo. La foto ha fatto il giro del web, dove in tanti hanno ironizzato con malizia sulla vicenda.

Io nella vita voglio essere Elisabetta Gregoracci #gfvip pic.twitter.com/npHyW2WlAL — 𝐉 𝐔 𝐋 𝐈 𝐀 » ☽ (@elastijcheart) September 24, 2020

A meno di una settimana dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci è senza dubbio uno dei personaggi che ha suscitato maggiore curiosità nel pubblico, impaziente di sapere se tra la showgirl e uno dei concorrenti di questa edizione sboccerà qualcosa in più di una semplice amicizia. Prima di entrare al GF Vip Elisabetta Gregoraci si è definita single, e ha affermato di avere difficoltà ad innamorarsi. Quasi tre anni fa è naufragato il suo matrimonio con Flavio Briatore, e da allora la showgirl non ha più avuto liaison importanti (se non quella con Francesco Bettuzzi, anch’essa naufragata).

Con Pierpaolo si è già scambiata un bacio per gioco: tra i due ci sono le premesse per una storia d’amore? Staremo a vedere.