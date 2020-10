Nelle scorse ore i concorrenti del Grande Fratello Vip sono stati ripresi dalla regia per via di un preciso comportamento: ecco di cosa si tratta

I concorrenti del Grande Fratello Vip possono parlare di tutto nella casa più spiata d’Italia? Secondo quanto successo nelle scorse ore parrebbe proprio di no. Nel corso di una conversazione in cucina, infatti, la regia ha inviato un duro monito che ha troncato il discorso che i vipponi stavano facendo.

Richiamati all’ordine dagli autori, i nostri avranno ora finalmente capito di cosa possono o non possono parlare?

Gf Vip, concorrenti censurati dalla regia

Prima di entrare nella casa di Cinecittà, come sappiamo, tutti i futuri concorrenti vengono isolati per qualche giorno in albergo. In questo modo iniziano a distaccarsi dalle loro abitudini nonché dai loro affetti, prima di iniziare l’esperienza nel reality show di Canale 5. Proprio di questa loro permanenza in hotel alcuni inquilini della casa avevano iniziato a parlare nelle scorse ore, prima di essere rimproverati dagli autori.

A un certo punto, infatti, una voce dalla regia li ha fermati, precisando che al pubblico non interessa sapere dell’albergo prima dell’ingresso dalla porta rossa. “Vi era stato detto: è vietato” ha inoltre ammonito uno degli autori, mentre l’avvertimento veniva ascoltato anche dai Vip reclusi nel cucurio. Questi ultimi sono ovviamente rimasti totalmente straniti, chiedendosi quale potesse essere l’argomento di conversazione che ha scatenato una tale reazione del Grande Fratello.

Nel mentre, come prevedibile, i commenti sui social hanno iniziato a circolare vorticosamente, scatenando ironie così come critiche aperte.