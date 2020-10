Tra le coppie protagoniste di Temptation Island quella formata da Francesca e Salvo. Ecco cosa è successo

Alessia Marcuzzi è tornata in onda con la quinta puntata di Temptation Island che ha già riservato un bel po’ di sorprese. Tra le coppie protagoniste del programma quella formata da Francesca e Salvo, ecco cosa è successo.

Temptation Island, Francesca e Salvo

Nel corso della quinta puntata di Temptation Island Francesca ha visto un video con protagonista il fidanzato Salvo. Quest’ultimo ha affermato: “Mi sono privato della felicità, non penso di meritare quello che sto vivendo, sono stufo”. Francesca scoppia in lacrime e afferma: “Non me lo aspettavo, già parlare in questo modo per me è troppo”. Tornata nel villaggio, si sfoga e decide di chiedere il falò di confronto immediato.

Uno di fronte all’altra, Francesca dichiara: “Volevo una famiglia con te, ma ora non più“.

Salvo quindi replica: “Ci mancherebbe”. Il falò prosegue, con Francesca che afferma: “Se tu non puoi darmi quello di cui io non mi sento di continuare”. Salvo quindi replica: “Io sono consapevole di poterti dare quello che vuoi, per quello che ho vissuto mi sono creato un muro, ma ho il bisogno dentro di darti tutto quello che ti è mancato, te lo giuro”. Per poi aggiungere: “Io sono sicuro che tu sei la persona che voglio per tutta la vita e se tu non accetti lo rimpiangerò per sempre”.

A quel punto Francesca afferma: “Non sono molto convinta di quello che mi stai dicendo”, con lui che replica: “Io sono un uomo diverso e sono pronto a dimostrarglielo”. Alla fine i due decidono di uscire assieme, con Francesca che dichiara: “Ci siamo allontanati, ma dobbiamo darci la possibilità di riprovarci, ci voglio provare“.