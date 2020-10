Voci sempre più insistenti rivelano che Cristiano Malgioglio potrebbe presto rientrare nella Casa del Gf Vip come concorrente

Dei nuovi ingressi al Grande Fratello Vip 5 si parla da qualche giorno. Alcune delle new entry che potrebbero varcare la porta rossa, secondo alcuni, sarebbero in realtà vecchie conoscenze del reality. In questo contesto di rumors, gira voce che anche Cristiano Malgioglio sia stato contattato per tornare in gioco in qualità di concorrente.

Sembra del resto che l’artista abbia una gran voglia di rimettersi in lizza, dopo la fortunata edizione del 2017 a cui prese parte. La trattativa sarebbe al momento ancora aperta, tuttavia salvo imprevisti dell’ultimo minuto il nome del paroliere siciliano parrebbe certo.

Potrebbe quindi essere proprio Cristiano Malgioglio il fantomatico nuovo ingresso vicino a Tommaso Zorzi? Se già Valeria Marini era rientrata nella Casa nella scorsa edizione, il cantautore, insieme forse a Stefano Bettarini, potrebbero benissimo farlo in questa. Come la prenderanno gli attuali vipponi? Siamo certi che accoglierebbero con immenso calore il frizzante 75enne, dal momento che lo hanno già nominato più volte.