Un altro doloroso lutto per John Travolta: è scomparso suo nipote, il figlio di suo fratello Sam.

A pochi mesi dalla scomparsa di sua moglie Kelly Preston John Travolta deve fare i conti con un altro tragico lutto: suo nipote Sam Travolta Jr, figlio di suo fratello, è scomparso il 23 settembre.

John Travolta: il nipote è morto

La famiglia Travolta è stata colpita da un altro tragico lutto: Sam Travolta Jr, figlio del fratello del famoso attore, è scomparso a 52 anni per cause che non sono stare rese pubbliche. A quanto pare Sam Travolta Jr era molto legato al più famoso zio, che più volte gli aveva dato supporto per quanto riguarda la sua carriera cinematografica (lavorava come sceneggiatore). La famiglia Travolta al momento non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla sua prematura scomparsa.

Solo qualche mese fa, il 12 luglio, l’attore e i suoi figli avevano dovuto fare i conti con la tragica e prematura scomparsa di Kelly Preston. Da tempo l’attrice combatteva contro una grave forma di cancro. Nel suo messaggio d’addio alla moglie Travolta affermava tra le altre cose che avrebbe usato questi mesi per dedicarsi completamente ai suoi figli, colpiti dolorosamente dalla perdita prematura della madre.

“L’amore e la vita di Kelly saranno sempre ricordati.

Mi prenderò un po’ di tempo per stare con i miei figli che hanno perso la madre, quindi perdonatemi in anticipo se non ci sentiremo per un po’. Ma sappiate che sentirò il vostro amore nelle settimane e nei mesi a venire. Tutto il mio amore, JT”, aveva scritto l’attore nel suo commovente messaggio.