Kelly Preston ha perso la sua battaglia contro il cancro: a darne l'annuncio è stato il marito John Travolta.

Dopo due anni di battaglia contro il cancro l’attrice e modella Kelly Preston è morta il 13 luglio 2020, a soli 57 anni. A dare il tragico annuncio della sua scomparsa è stato il marito John Travolta, che ha scritto un post sui social carico di cordoglio.

Kelly Preston è morta: l’annuncio

Kelly Preston ha perso la sua battaglia contro un tumore al seno contro cui stava combattendo da oltre due anni. L’attrice, sposata con John Travolta dal 1991, aveva avuto insieme a lui tre figli (Jett – prematuramente scomparso nel 2009 – Ella Bleu e Benjamin). Il National Enquire aveva diffuso indiscrezioni (non confermate) secondo cui la coppia sarebbe stata sull’orlo del divorzio.

Proprio l’attore ha dato l’annuncio della sua scomparsa con un commovente post via social in cui ha scritto: “È con il cuore molto pesante che vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso i suoi due anni di battaglia contro il cancro al seno.

(…) Mi prenderò un po ‘di tempo per esserci per i miei figli che hanno perso la madre, quindi perdonatemi in anticipo se non ci sentite per un po’”.





Nel suo messaggio dedicato alla moglie John Travolta, celebre volto dell’amatissimo film Grease, ha anche fatto sapere che si prenderà del tempo per stare accanto ai figli e ha ringraziato il team medico che durante questi due anni è stato accanto a sua moglie.