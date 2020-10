Damiano Carrara pare aver confermare sui social di avere una fidanzata: la rivelazione del bel pasticcere di Bake Off Italia e Cake Star

Damiano Carrara è diventato praticamente il re per eccellenza della dolcezza in televisione, non solo per le sue evidenti capacità culinarie, ma soprattutto per la sua spettacolare bellezza. Da tempo l’amato pasticciere è protagonista sia di Bake Off Italia sia di Cake Star, due programmi di grande successo.

Proprio in queste settimane sta del resto andando in onda la nuova edizione del talent show insieme alla simpaticissima Katia Follesa. Nel mentre, fautore di moltissimi innamoramenti virtuali, da anni ci si chiede se Damiano abbia o meno una fidanzata. Lo chef non ha mai voluto affrontare direttamente l’argomento, tuttavia un suo recentissimo post apparso poche ore fa su Instagram ha risollevato la questione.

Visualizza questo post su Instagram Pranzo speciale con te… ❤️ Un post condiviso da Chef Damiano Carrara (@chefdamianocarrara) in data: 27 Ott 2020 alle ore 5:57 PDT

Dalla dedica del suddetto post, pare dunque che Damiano Carrara si sia deciso a non nascondere più i propri sentimenti, condividendo con i fan una parte della sua vita privata. Il giudice di Bake Off Italia sembra infatti aver confermato sui social di avere qualcuno nel suo cuore, pur non svelando l’identità della fortunata.