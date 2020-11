Paolo Brosio ha sbugiadato Andrea Zelletta di fronte agli altri inquilini della Casa in merito agli spoiler sul Grande Fratello Vip

Paolo Brosio è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip da pochissimi giorni, eppure ne sta già combinando di tutti i colori. Dopo aver spoilerato che il programma si allungherà fino a febbraio 2021, nell’ultima diretta è stato anche rimproverato da Alfonso Signorini per una presunta bestemmia nonché per aver pregato ad alta voce senza rispettare gli altri inquilini.

Interrogato in confessionale sul patto di riservatezza non mantenuto col Grande Fratello, il giornalista ha però subito scaricato la colpa su un altro concorrente. Si tratta nella fattispecie di Andrea Zelletta, che secondo Brosio potrebbe aver rivelato qualcosa essendo uscito dalla casa per qualche giorno. Dopo la puntata, davanti a tutti i suoi compagni di avventura, l’ex inviato del Tg4 ha dunque ribadito di non essere stato l’unico a fare delle rivelazioni indiscrete.

La parte più considerevole di attenzione è tuttavia avvenuta durante la notte, quando Paolo Brosio si è giustamente risentito con Zelletta. Come si evince da un video condiviso sui social, l’ex tronista ha ribadito a sua discolpa di non aver avuto con sé il cellulare, dunque come poteva sapere che sarebbero entrati Stefano Bettarini, Selvaggia Roma e Giulia Salemi? Il mistero resto tuttora aperto, in attesa di possibili ed eventuali spiegazioni più approfondite durante la prossima diretta del reality di Canale 5.