La contessa Patrizia De Blanck è stata nuovamente presa di mira sui social dopo il commento al massaggio di Giacomo Urtis a Tommaso Zorzi

Tommazo Zorzi è stato nuovamente vittima di uno dei suoi momenti di malinconia all’interno della Casa del Gf Vip. Così ha provato a risollevargli il morale Giacomo Urtis, che gli ha regalato un massaggio rilassante sul lettone della camera blu.

La scena, diventata immediatamente virale sul web, ha provocato anche una battuta da parte della contessa Patrizia De Blanck poco apprezzata dai fan del reality di Canale 5.

Questa è un immagine che nessuno mi toglierà mai dalla testa NON LO SUPERERÒ MAI TOMMASO CON LE MUTANDE BUCATE CHE SI FA MASSAGGIARE DA URTIS #GFVIP pic.twitter.com/RE82oVmJUy — 𝑆𝑏𝑟𝑖𝑛𝑧𝑖 (@sbrinzii) November 18, 2020

Il popolare influencer, steso a pancia in giù, si è dunque lasciato massaggiare dal chirurgo dei Vip, sedutogli praticamente sopra.

Entrambi erano in mutande e tanti utenti dei social hanno notato persino che gli slip di Tommaso erano bucati… Il particolare sottolineato in maniera davvero esilarante si è però scontrato con una boutade dalla nobildonna, letta addirittura da alcuni in chiave omofoba. Ma cosa avrà detto di così sconcertante l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi?

Ebbene, vedendo i due ragazzi alle prese con tale massaggio parecchio intimo, Patrizia ha commentato: “Tommaso ha trovato un compagno di merende”. Tale definizione ha dunque indignato parecchi telespettatori, che l’hanno ritenuta offensiva e fuori luogo. L’osservazione della contessa è stata vista infatti come una sorta di riferimento poco carino nei confronti dell’orientamento sessuale dei due gieffini.