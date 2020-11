Marco Crivellini, protagonista ribelle de "Il Collegio 5", ha annunciato ai suoi fan sui social di essere positivo al coronavirus

Marco Crivellini è stato uno dei protagonisti dell’attuale stagione de “Il Collegio“, fortunato reality show di Rai Due. La giovane “star” ha tuttavia annunciato poche ore fa di essere positivo al Covid-19. Dopo essere stato espulso dall’istituto durante una delle ultime puntate, il ragazzo ha dunque annunciato ai suoi follower di aver riscontrato la positività al virus.

Nel mentre, Marco ha anche sentito la necessità di lanciare un monito a tutti coloro i quali lo seguono con grande affetto sui social.

In una Storia apparsa sul suo profilo Instagram, Crivellini ha dichiarato di non avere sintomi gravi, avvisando poi che se per 14 giorni non posterà nulla è perché non potrà andare in giro a fare selfie, dovendo fare la quarantena in casa.

Per finire il ragazzo ha poi pregato i suoi giovani seguaci di mettere sempre la mascherina, al fine di evitare ulteriori contagi nonché l’innalzamento del fattore di rischio.

Quella di Marco Crivellini a Il Collegio 5 è stata una breve avventura, essendo stato espulso alla quarta puntata insieme a Simone Bettin.

Il preside e gli insegnanti della scuola li avevano del resto più volte entrambi ammoniti, ma loro hanno continuato ugualmente a tenere una condotta che mal si adattava alle rigide regole del convitto.