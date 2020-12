Tra Stefania Orlando e Andrea Zelletta l'amicizia al Gf Vip si fa ogni giorno più forte: la reazione dei fan e del marito della bella gieffina

Dopo l’uscita di Enock Balotelli, Andrea Zelletta e Stefania Orlando sembra abbiano stretto un rapporto molto speciale nella casa del Grande Fratello Vip 5. Chiaramente i due sostengono si tratti solo di una bella amicizia, dal momento che la bionda presentatrice è sposata con Simone Gianlorenzi, mentre l’ex tronista convive con Natalia Paragoni.

Ad ogni modo parecchi telespettatori del reality di Canale 5 si dicono certi che tra i due gieffini sia nato qualcosa di particolare. Peraltro alcune pagine social recano l’evocativo titolo Zellando…

Andrea e Stefania: solo amicizia?

Sul web si è peraltro diffuso di recente un video dove l’ex volto de I fatti vostri appare molto vicina all’ex protagonista di Uomini e Donne. Intenta a stringerlo da dietro, la Orlando ha così scatenato le più focose allusioni.

Nel mentre, nel filmato condiviso online, è stato taggato il marito della gieffina. Quale sarà stata la reazione dell’uomo di fronte a queste evidenti effusioni?

Ebbene, il musicista ha ri-condiviso la clip sul proprio account Twitter commentando: “Cornuto, mazziato… e ormai pure single”. Chiaramente la sua reazione era del tutto ironica, apprezzata dal popolo del web anche per la fiducia mostrata nei confronti della moglie. In ogni caso molti continuano a ritenere che la relazione tra i due inquilini del Gf Vip possa evolvere in qualcosa di più di una semplice amicizia.

L’argomento sarà tirato in ballo anche nella prossima diretta di lunedì 14 dicembre?