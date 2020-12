Francesca Cipriani ha deciso di regalarsi per Natale il nuovo trattamento estetico chiamato needling, sulla scia di Kim Kardashian

Francesca Cipriani ha deciso di regalarsi per Natale un nuovo ritocchino estetico. Questa volta, ad ogni modo, non ha voluto modificare una parte specifica del suo corpo, bensì tutto quanto! La showgirl si è infatti sottoposta a un trattamento di needling, che pare abbia fatto anche la tanto nominata Kim Kardashian.

In poche parole, si tratta di una recente tecnica estetica con la quale è possibile trattare gli inestetismi cutanei del volto e di altre parti del corpo. Con essa si possono ottenere miglioramenti nella luminosità e nella compattezza cutanea, nonché una diminuzione delle macchie, delle piccole rughe e delle eventuali cicatrici causate dall’acne.

La stessa Cipriani ha definito il needling corporeo “un trattamento stupendo per diventare più bella”. Poi farà anche un altro po’ di liposuzione su mento, braccia e la pancia: “A Natale ognuno si regala quello che più gli piace e io mi regalo questo”, ha precisato ancora l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

Il trattamento di bellezza a cui si è sottoposta la popolare opinionista serve a stimolare la pelle in profondità. Il procedimento avviene attraverso un’operazione di microchirurgica, che consiste in un rullo con piccolissimi aghi che entrano nella pelle per stimolare il collagene. Con l’attivo del nuovo anno vedremo dunque Francesca Cipriani ancor più giovane e in forma, mentre ora appare ancora completamente fasciata nel suo letto d’ospedale. Lei stessa aveva annunciato la novità ai suoi follower, raccontando di essersi svegliata all’alba proprio per recarsi in clinica. Dopo questo ulteriore ritocchino, sarà finalmente contenta del suo aspetto?