Cosa accadrà nel 2021? Ci saranno altri avvenimenti negativi? Lo svelano I Simpson.

Ogni volta che nel mondo accade qualcosa, improvvisamente viene fuori che era già stato svelato in una puntata dei Simpson. La fiction animata di Matt Groening sembra avere dei poteri magici e ha svelato anche quello che accadrà nel 2021, in un episodio di “previsioni inquietanti rivelate” di “The Simpsons Halloween“.

Simpson: cosa accadrà nel 2021?

I Simpson non è un cartone animato come tutti gli altri. Nel corso degli anni hanno conquistato il pubblico anche grazie alle tante parodie e alle critiche sociali che venivano inserite all’interno degli episodi. In molti casi si è parlato addirittura di inquietanti previsioni. Lo dimostra anche l’episodio più recente, di Halloween, “Treehouse of Horror XXXI“, quarto episodio della stagione 32. All’inizio di questo episodio c’è una scena che svela come sarà l’anno 2021 durante il primo mese. Una previsione davvero da brividi. In questa occasione si ha una vera e propria previsione con addirittura la data precisa e sembra proprio che, se questa si avvererà, non ci sarà molto di buono da aspettare per l’umanità, o almeno per gli Stati Uniti, durante il nuovo anno. In una scena si vede Homer su un tetto, mentre tutta Springfield intorno a lui è completamente distrutta. La data in questione è il 20 Gennaio 2021.

Le avventure della famiglia gialla sono riuscite a prevedere con successo moltissimi avvenimenti accaduti nella vita reale, mentre a volte si è trattato solo di interpretazioni sbagliate da parte dei fan. Il punto è sempre lo stesso: la sottile satira politica presente nei Simpson. Nell’introduzione dello speciale dell’orrore, Homer deve andare a votare. Dopo l’elenco di cose che ha fatto Donald Trump, si vede che Homer non è mai andato a votare, perché in realtà si è addormentato. La città di Springfield voterà per il nuovo presidente e Marge è in fila ad aspettare. La donna chiama Homer per chiedergli perché non vota e lui è sdraiato su un’amaca a controllare sull’oroscopo se è il caso di andare a votare. Le previsioni non promettono niente di buono.